Как мужчинам избавиться от «пивного» живота

«Пивной» живот – достаточно распространенная среди мужчин проблема. Зачастую она связана с лишними калориями, считает диетолог Нурия Дианова.
«Пиво – напиток, который пьется в большом объеме. Около него всегда присутствует калорийная закуска. Это всегда приводит к набору массы тела, потому что человек принимает в себя очень много калорий», – отметила диетолог.
Избавиться от такого живота поможет только дефицит калорий, то есть когда энергии тратится больше, чем поступает. При этом, добавила Нурия Дианова, влияние на появление «недуга» оказывает злоупотребление и другими алкогольными напитками, передает «Вечерняя Москва».