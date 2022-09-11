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3 часа назад

Как мужчинам избавиться от «пивного» живота

РИА "ФедералПресс"

«Пивной» живот – достаточно распространенная среди мужчин проблема. Зачастую она связана с лишними калориями, считает диетолог Нурия Дианова.

Как мужчинам избавиться от «пивного» живота
Фото: ФедералПрессФедералПресс

«Пиво – напиток, который пьется в большом объеме. Около него всегда присутствует калорийная закуска. Это всегда приводит к набору массы тела, потому что человек принимает в себя очень много калорий», – отметила диетолог.

Избавиться от такого живота поможет только дефицит калорий, то есть когда энергии тратится больше, чем поступает. При этом, добавила Нурия Дианова, влияние на появление «недуга» оказывает злоупотребление и другими алкогольными напитками, передает «Вечерняя Москва».

ЗОЖ,Нурия Дианова,
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