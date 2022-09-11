Ученые доказали пользу прогулок на природе в борьбе со стрессом

Прогулки на природе помогают быстро справиться со стрессом. К такому выводу пришли немецкие ученые.

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Люди, живущие в крупных городах, более подвержены психическим расстройствам, в то время как пребывание в сельской местности позитивно сказывается на психоэмоциональном состоянии. Однако только сейчас удалось научно доказать, что прогулки на природе действительно связаны с работой мозга.

Специалисты из Института человеческого развития им. Макса Планка провели исследование с участием 63 добровольцев. В рамках эксперимента участников поделили на группы: одной предлагалось гулять в лесу, а другой — на оживленной улице.