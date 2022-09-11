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2 часа назад

Немецкие ученые доказали пользу прогулок на природе в борьбе со стрессом

Слово и Делоиещё 1

Прогулки на природе помогают быстро справиться со стрессом. К такому выводу пришли немецкие ученые.

Ученые доказали пользу прогулок на природе в борьбе со стрессом
Фото: Слово и делоСлово и дело

Люди, живущие в крупных городах, более подвержены психическим расстройствам, в то время как пребывание в сельской местности позитивно сказывается на психоэмоциональном состоянии. Однако только сейчас удалось научно доказать, что прогулки на природе действительно связаны с работой мозга.

Специалисты из Института человеческого развития им. Макса Планка провели исследование с участием 63 добровольцев. В рамках эксперимента участников поделили на группы: одной предлагалось гулять в лесу, а другой — на оживленной улице.

После этого исследователи сделали МРТ и установили, что нахождение на природе способствовало снижению активности миндалевидного тела. При этом у тех, кто гулял в городе, этот показатель оставался прежним. Таким образом, можно сделать вывод, что даже короткая прогулка на природе будет полезнее для человека.

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