Медики напомнили о необходимости разнообразного питания ради здоровья

«Вредны не продукты, а несоблюдение определенных схем питания для конкретных людей. Например, человеку с лишним весом лучше придерживаться низкокалорийной диеты. При болезнях почек не стоит налегать на белковую пищу, а при проблемах с поджелудочной нельзя есть жирное. Зато здоровому человеку можно есть практически всё», - заявил Вялых.