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2 часа назад

Медики напомнили о необходимости разнообразного питания ради здоровья

Национальная Служба Новостей

Здоровое питание обеспечивает суточный калораж, помогает избежать развитие заболеваний, укрепляет иммунитет и поддерживает нормальный энергетический баланс, утверждает врач общей практики, член Российского кардиологического общества, обладатель статуса «Московский врач» Денис Прокофьев. Об этом он заявил газете «Известия».

Медики напомнили о необходимости разнообразного питания ради здоровья
Фото: РИА Новости/Илья ПиталевРИА Новости/Илья Питалев

Диетолог назвала продукты, которые помогают согреться

Он также напомнил о том, что исключать из рациона те или иные продукты рекомендуется лишь по медицинским показаниям.

Его коллега гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов придерживается аналогичной точки зрения.

«Вредны не продукты, а несоблюдение определенных схем питания для конкретных людей. Например, человеку с лишним весом лучше придерживаться низкокалорийной диеты. При болезнях почек не стоит налегать на белковую пищу, а при проблемах с поджелудочной нельзя есть жирное. Зато здоровому человеку можно есть практически всё», - заявил Вялых.

Он напомнил, что питаться следует разнообразно.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что полностью очищенный белый рис лишен практически всех полезных веществ: клетчатки, витаминов, микро- и макроэлементов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ЗОЖ,Елена Соломатина,
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