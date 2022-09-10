Медики напомнили о необходимости разнообразного питания ради здоровья

Здоровое питание обеспечивает суточный калораж, помогает избежать развитие заболеваний, укрепляет иммунитет и поддерживает нормальный энергетический баланс, утверждает врач общей практики, член Российского кардиологического общества, обладатель статуса «Московский врач» Денис Прокофьев. Об этом он заявил газете «Известия».
Диетолог назвала продукты, которые помогают согреться
Он также напомнил о том, что исключать из рациона те или иные продукты рекомендуется лишь по медицинским показаниям.
Его коллега гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов придерживается аналогичной точки зрения.
«Вредны не продукты, а несоблюдение определенных схем питания для конкретных людей. Например, человеку с лишним весом лучше придерживаться низкокалорийной диеты. При болезнях почек не стоит налегать на белковую пищу, а при проблемах с поджелудочной нельзя есть жирное. Зато здоровому человеку можно есть практически всё», - заявил Вялых.
Он напомнил, что питаться следует разнообразно.
Ранее врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что полностью очищенный белый рис лишен практически всех полезных веществ: клетчатки, витаминов, микро- и макроэлементов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».