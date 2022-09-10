Установка нескольких будильников опасна для здоровья

Специалисты организовали исследование, в котором приняли участие 450 человек, и выяснили, что установка нескольких будильников или использование функции повтора на смартфоне увеличивает вероятность возникновения проблем со здоровьем. Как утверждают эксперты, у тех, кто предпочитает подремать утром после первого сигнала к пробуждению, частота сердцебиения стабильно выше, чем у тех, кто поднимается сразу после звонка будильника.