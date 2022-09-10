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35 минут назад

Установка нескольких будильников опасна для здоровья

Мир новостей

Специалисты организовали исследование, в котором приняли участие 450 человек, и выяснили, что установка нескольких будильников или использование функции повтора на смартфоне увеличивает вероятность возникновения проблем со здоровьем. Как утверждают эксперты, у тех, кто предпочитает подремать утром после первого сигнала к пробуждению, частота сердцебиения стабильно выше, чем у тех, кто поднимается сразу после звонка будильника.

Установка нескольких будильников опасна для здоровья
Фото: Мир новостейМир новостей

Глава группы ученых Стивен Мэттингли отметил, что стабильно высокая частота сердечных сокращений в состоянии покоя связана с некоторыми нежелательными последствиями для здоровья, включая диабет и сердечно-сосудистые заболевания. Дело в том, что утренняя дремота между звонками будильника сопровождается чувством тревоги.

Вера Сергеева.

Фото: Pixabay.com

ЗОЖ,Вера Сергеева,
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