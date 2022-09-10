Иммунолог Крючков рассказал, когда нужно срочно вызывать скорую

Генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, что потеря сознания, головокружение, высокая температура в течение долгого времени, судороги, сильная боль в области сердца или живота, нарушение асимметрии лица, нехватка воздуха, а также изменения цвета кожи являются симптомами, при которых нужно срочно вызывать скорую помощь. Об этом сообщает URA.RU.

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По его словам, вызывать скорую помощь следует при любых тяжелых состояниях.

«Если у человека неконтролируемые судороги, если человек чувствует сильную боль в области сердца или в области живота. Помимо этого, резкая слабость, побледнение кожных покровов, или их посинение. Особенно в носогубном треугольнике. Это может свидетельствовать о возникающей гипоксии»,

— рассказал Крючков.

Он отметил, то поводом для вызова скорой также может быть потеря чувствительности определенных участков тела, например, когда человек не может улыбнуться или язык отклоняется при его вытаскивании.

Также если человек задыхается или чувствует резкое выраженное головокружение. Поводом служат и резкие боли вместе с желтушностью кожных покровов», — добавил иммунолог.