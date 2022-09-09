«Употребление кофе с алкоголем для согревания и с целью взбодриться - это ошибочное мнение. Систематическое употребление кофе с алкоголем утром говорит о начальных признаках развития алкогольной зависимости. Взбодриться таким способом - значит нанести ущерб своему здоровью. Регулярное употребление глинтвейна или кофе с коньяком или ликером уже является проявлением психической зависимости от алкоголя. Что в дальнейшем может способствовать переходу к злоупотреблению крепкими напитками с формированием алкогольной зависимости»,