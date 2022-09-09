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5 часов назад

Врач назвал первые признаки алкоголизма

Агентство «Москва»иещё 3

Систематическое употребление глинтвейна или кофе с алкоголем говорит о первых признаках развития алкоголизма. Об этом в интервью Агентству городских новостей «Москва» сообщил главный внештатный специалист психиатр-нарколог Московской области Виталий Холдин.

«Употребление кофе с алкоголем для согревания и с целью взбодриться - это ошибочное мнение. Систематическое употребление кофе с алкоголем утром говорит о начальных признаках развития алкогольной зависимости. Взбодриться таким способом - значит нанести ущерб своему здоровью. Регулярное употребление глинтвейна или кофе с коньяком или ликером уже является проявлением психической зависимости от алкоголя. Что в дальнейшем может способствовать переходу к злоупотреблению крепкими напитками с формированием алкогольной зависимости»,

- сказал Виталий Холдин.

Он подчеркнул, что горячий алкоголь особенно опасен для здоровья, так как он действует на организм быстрее.

«Гораздо быстрее расширяются кровеносные сосуды, и алкогольное опьянение наступает стремительно. Нагрузка на печень, сердце и центральную нервную систему таким образом вырастает в разы. И это воздействие провоцирует серьезные заболевания сердечно-сосудистой системы, что приводит к необратимым последствиям для организма вплоть до кровоизлияния в головной мозг с развитием инсульта или инфаркта»,

- отметил нарколог.

В России 11 сентября ежегодно отмечается День трезвости.

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