Врач развеял миф о способности лука защищать от гриппа и ОРВИ

Фитонциды репчатого лука не могут убить вирусы гриппа и ОРВИ, но резкий запах позволяет держать дистанцию между людьми. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на врача-эндокринолога, нутрициолога Алексея Калинчева.

Фото: Сетевое издание m24.ru Сетевое издание m24.ru

Он пояснил, что фитонциды могут подавлять рост и размножение патогенной для растений. Вместе с тем лук может даже навредить.

Калинчев рекомендовал людям с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта в стадии обострения быть осторожнее с луком. При рецидиве его лучше исключить из рациона.