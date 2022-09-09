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5 часов назад

Врач рассказала, что может провоцировать аллергию осенью

Москва24

Сложноцветные травы, перегнивающая листва и начало отопительного сезона могут спровоцировать сильную аллергию в осенний сезон. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, иммунолог, аллерголог Ирина Ярцева. По ее словам, то, какой из аллергенов проявит себя, во многом зависит от погодных условий.

Врач рассказала, что может провоцировать аллергию осенью
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

"Если это жаркая и сухая осень, то еще долго могут продолжать цвести сложноцветные травы. Например, полынь. Это было ярко видно в прошлом году, когда была стойкая, теплая, сухая осень",

– отметила врач.

При обильных дождях, из-за которых повышается влажность, начинает проявлять себя грибковая аллергия.

"Некоторые виды грибков находятся в сырой земле и перегнивающих листьях. Условно, человек гуляет по парку, а в воздухе летают грибковые споры и провоцируют аллергию",

– предупредила Ярцева.

Врач добавила, что многие путают это состояние с ОРВИ, так как проявиться оно может чиханием, зудом, заложенностью носа. При этом развитие отека Квинке в этой ситуации крайне маловероятно, успокоила Ярцева.

"В целом аллергены нужно максимально минимизировать. К примеру, нельзя жить на первых этажах, где может быть большая влажность и плесень. Это все обязательно засушивается, обрабатывается, зачищается. Более детальные рекомендации может дать только врач",

– заключила специалист.

ЗОЖ,Ирина Ярцева,
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