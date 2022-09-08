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4 часа назад

Как на сигаретах? Ученые предлагают подробнее писать о вреде алкоголя на бутылках

Ferra.ru

В статье, опубликованной в журнале New England Journal of Medicine, Анна Х. Груммон и Марисса Г. Холл предлагают обновить предупреждающие этикетки на алкогольной таре в качестве стратегии, которая поможет потребителям принимать более обоснованные решения о количестве потребляемого алкоголя.

Ученые предлагают подробнее писать о вреде алкоголя на бутылках
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Когда мы представляем себе вред алкоголя для здоровья, мы чаще думаем об автомобильных авариях, чем о раке. Это происходит во многом потому, что алкогольная промышленность подавляет усилия по информированию потребителей о рисках для здоровья, связанных с употреблением алкоголя, отстаивая идею о том, что алкоголь может быть полезен для здоровья, говорят эти два исследователя из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл.

"Многие люди не знают о полном спектре рисков, связанных с употреблением алкоголя",

- говорит Груммон, ведущий автор исследования.

Одной из стратегий устранения этих пробелов в знаниях может стать обновление обязательных предупреждающих этикеток на таре с алкоголем. Такие предупреждения являются недорогой и устойчивой стратегией общественного здравоохранения для информирования потребителей и поощрения более здорового поведения.

Например, более 150 стран требуют наличия предупреждающих надписей на пачках сигарет, и эта политика способствовала значительному снижению уровня курения за последние несколько десятилетий.

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