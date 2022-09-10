Для чего на самом деле нужны стельки

Эволюционно сложилось, что человек ходит прямо. В связи с этим нагрузка на наши стопы выросла, а заболеваний опорно-двигательного аппарата и позвоночника стало больше.

Фото: unsplash unsplash

Врачи утверждают, что с болезнями могут помочь справиться стельки. "Рамблер" узнал у Максима Елисеева, действительно ли стельки помогают справиться с этими недугами.

Видео дня

Ученые доказали, что древние люди часто страдали плоскостопием. Выраженная деформация стопы приводила к сильным болям, нарушению опорной и дивгательной функции. Это приводило к серьезным последствиям для организма в целом.

Обувь была придумана для механической защиты наших ног, а затем людьми были брошены попытки на создание амортизирующей прослойки в виде стельки. Далее с течением времени стельки стали выполнять много разных функций от банального скрытия внутренней части обуви, её потаенной стороны не доступной нашему глазу до обеспечения комфорта в виде амортизации, определенного подъема свода стопы, за счет гладкой поверхности скрывающей швы.

Елисеев Максим Викторович Заведующий хирургическим отделением воронежской клиники «РЖД-Медицина», врач общий, бариатрический хирург

Иногда это дополнительная прослойка выполняет механическую функцию в виде защиты стопы при прокалывании подошвы, также гигиеническую функцию ведь стелька может впитывать пот, влагу, аккумулировать запах, а при необходимости стелька меняется.

При плоскостопии ортопедические стельки обеспечивают поддержание сводов стопы в правильном анатомическом положении. Благодаря этому они устраняют симптомы болезни и исключают ее негативное влияние на здоровье человека. Их ношение предотвращает прогрессирование плоскостопия и способствует его эффективному лечению. А еще стельки защищают кожу стоп от натирания.