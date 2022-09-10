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3 часа назад

Для чего на самом деле нужны стельки

Даша Краснова
Елисеев Максим Викторовичэксперт

Эволюционно сложилось, что человек ходит прямо. В связи с этим нагрузка на наши стопы выросла, а заболеваний опорно-двигательного аппарата и позвоночника стало больше.

Для чего на самом деле нужны стельки
Фото: unsplashunsplash

Врачи утверждают, что с болезнями могут помочь справиться стельки. "Рамблер" узнал у Максима Елисеева, действительно ли стельки помогают справиться с этими недугами.

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Ученые доказали, что древние люди часто страдали плоскостопием. Выраженная деформация стопы приводила к сильным болям, нарушению опорной и дивгательной функции. Это приводило к серьезным последствиям для организма в целом.

Обувь была придумана для механической защиты наших ног, а затем людьми были брошены попытки на создание амортизирующей прослойки в виде стельки. Далее с течением времени стельки стали выполнять много разных функций от банального скрытия внутренней части обуви, её потаенной стороны не доступной нашему глазу до обеспечения комфорта в виде амортизации, определенного подъема свода стопы, за счет гладкой поверхности скрывающей швы.
Елисеев Максим Викторович
Елисеев Максим ВикторовичЗаведующий хирургическим отделением воронежской клиники «РЖД-Медицина», врач общий, бариатрический хирург

Иногда это дополнительная прослойка выполняет механическую функцию в виде защиты стопы при прокалывании подошвы, также гигиеническую функцию ведь стелька может впитывать пот, влагу, аккумулировать запах, а при необходимости стелька меняется.

При плоскостопии ортопедические стельки обеспечивают поддержание сводов стопы в правильном анатомическом положении. Благодаря этому они устраняют симптомы болезни и исключают ее негативное влияние на здоровье человека. Их ношение предотвращает прогрессирование плоскостопия и способствует его эффективному лечению. А еще стельки защищают кожу стоп от натирания.

Более того стелька выступает в роли прослойки, которая участвует в процессе теплообмена между окружающей средой и кожей стоп. Это способствует как сохранению тепла, так и замедлению снижения температуры.

ЗОЖ,Максим Елисеев,
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