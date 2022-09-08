Как узнать "безопасную" норму алкоголя

Нарколог, главный врач стационара “Гармония” Марина Калюжная рассказала о том, что можно назвать “безопасной” нормой алкоголя, от чего она зависит и как ее рассчитать. Ее слова передает “Лента.ру”

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Для начала она объяснила, что “безопасная” норма выпитого зависит от веса, возраста и телосложения каждого конкретного человека. Так, по ее словам, более полному мужчине будет сложнее напиться одним-двумя бокалами пива или вина, в отличие от хрупкой девушки, которой вполне может хватить и одного бокала. К тому же она отметила, что если вы пьете, “то обязательно при этом закусывайте. Но лучше вообще избегать выпивки”.

Алкоголь даже в минимальных количествах наносит вред организму, уточняет Калюжная. К примеру, стакан сухого вина способен подавить процесс работы мозга на 12-15 дней.

Если и этого мало, то известно, что алкоголь нарушает координацию движений. Таким образом, выпив лишнего, можно упасть и сломать ногу или руку.

Учитывая все вышесказанное, нет, так называемой, безопасной нормы алкоголя, он вреден в любом случае, предупреждает врач.