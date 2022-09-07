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2 часа назад

Как время, проведённое на природе, влияет на мозг

Ferra.ru

Согласно результатам нового исследования, опубликованного в Molecular Psychiatry, после часовой прогулки на природе уровень стресса у человека снижается. В частности, учёные обнаружили, что спустя 60 минут у людей зоны мозга, которые участвуют в обработке стресса, начинают работать менее активно.

Как время, проведенное на природе, влияет на мозг
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Специалисты из Lise Meitner Group for Environmental Neuroscience в рамках недавнего исследования изучили активность областей мозга, участвующих в обработке стресса, у 63 человек. При этом учёные сравнивали работу мозга перед прогулкой по лесу Грюневальд или по торговой улице с движением транспорта в Берлине и после этого.

В результате оказалось, что после прогулки на природе у человека снижается активность в миндалевидном теле. Это даёт возможность предположить, что природа положительно влияет на активность областей мозга, связанных со стрессом.

При этом интересно, что активность мозга в областях, отвечающих за стресс, после прогулок по городу оставалась стабильной и не повышалась. Это значит, что всё-таки мысль о негативном влиянии городской среды на человека - миф.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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