К чему может привести голодание при похудении

"Но самое противное, что при голодании организм немножечко обижается и, когда диета заканчивается, начинает запасаться впрок: вдруг, грубо говоря, хозяин вновь кормить не будет, лучше я про запас отложу. То есть после голодания очень часто бывает минус 10 килограммов и плюс 20 килограммов",