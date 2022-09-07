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2 часа назад

Эксперт рассказал о плюсах занятий спортом осенью

РИА "ФедералПресс"

Осень – это отличное время, чтобы заняться спортом. Нагрузки помогут побороть стресс и улучшить здоровье, уверен фитнес-тренер Дмитрий Нагулин.

Эксперт рассказал о плюсах занятий спортом осенью
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Вы хорошо отдохнули летом, и пора втягиваться в трудовые будни. К своим увлечениям можно и даже нужно добавить регулярные тренировки»,

– отметил Нагулин.

Занятия спортом сохранят здоровье, улучшат фигуру. Дмитрий Нагулин добавил, что тренироваться можно не только в помещении, но и на улице.

Также можно выбрать любую спортивную секцию, если сложно заниматься дома.

Осенью, по словам эксперта, особо эффективны кардионагрузки в сочетании с силовыми тренировками, пишет «Риамо».

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