Эксперт рассказал о плюсах занятий спортом осенью

Осень – это отличное время, чтобы заняться спортом. Нагрузки помогут побороть стресс и улучшить здоровье, уверен фитнес-тренер Дмитрий Нагулин.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Вы хорошо отдохнули летом, и пора втягиваться в трудовые будни. К своим увлечениям можно и даже нужно добавить регулярные тренировки»,

– отметил Нагулин.

Занятия спортом сохранят здоровье, улучшат фигуру. Дмитрий Нагулин добавил, что тренироваться можно не только в помещении, но и на улице.

Также можно выбрать любую спортивную секцию, если сложно заниматься дома.