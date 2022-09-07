Эксперт рассказал о плюсах занятий спортом осенью

Осень – это отличное время, чтобы заняться спортом. Нагрузки помогут побороть стресс и улучшить здоровье, уверен фитнес-тренер Дмитрий Нагулин.
«Вы хорошо отдохнули летом, и пора втягиваться в трудовые будни. К своим увлечениям можно и даже нужно добавить регулярные тренировки»,
– отметил Нагулин.
Занятия спортом сохранят здоровье, улучшат фигуру. Дмитрий Нагулин добавил, что тренироваться можно не только в помещении, но и на улице.
Также можно выбрать любую спортивную секцию, если сложно заниматься дома.
Осенью, по словам эксперта, особо эффективны кардионагрузки в сочетании с силовыми тренировками, пишет «Риамо».