Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+22° в 
USD 60.85EUR 60.49
Войти в почту
3 часа назад

Врач раскрыл причину запрета носить обувь дома

Lenta.ru

Американский врач раскрыл причины, из-за которых следует избегать нахождения в уличной обуви дома. Об этом сообщает портал Ladbible.

Врач раскрыл причину запрета носить обувь дома
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Сотрудница больницы Providence Saint John’s Health Center Лейла Калимпур рассказала, что вместе с грязными кроссовками и туфлями в доме появляются множество микробов, которые могут спровоцировать различные болезни. Согласно исследованию ученых университета Аризоны, на подошве обуви скапливается в 140 раз большей бактерий, чем внутри той же вещи.

«Особенно уличная пара опасна для детей, постоянно играющих на полу и пробующих все на вкус. Скорее всего они не смогут серьезно заболеть, но все же лучше разуваться на входе в дом, после чего сразу тщательно мыть руки. Запрет распространяется и на обувь, которая на первый взгляд выглядит чистой. Носите дома тапки»,

— подчеркнула медик.

Кроме того, по словам доктора, следует ежедневно очищать обувь специальными моющими средствами во избежании распространения микробов.

ЗОЖ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители