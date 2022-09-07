Врач раскрыл причину запрета носить обувь дома

«Особенно уличная пара опасна для детей, постоянно играющих на полу и пробующих все на вкус. Скорее всего они не смогут серьезно заболеть, но все же лучше разуваться на входе в дом, после чего сразу тщательно мыть руки. Запрет распространяется и на обувь, которая на первый взгляд выглядит чистой. Носите дома тапки»,