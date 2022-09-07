Врач раскрыл причину запрета носить обувь дома

Американский врач раскрыл причины, из-за которых следует избегать нахождения в уличной обуви дома. Об этом сообщает портал Ladbible.
Сотрудница больницы Providence Saint John’s Health Center Лейла Калимпур рассказала, что вместе с грязными кроссовками и туфлями в доме появляются множество микробов, которые могут спровоцировать различные болезни. Согласно исследованию ученых университета Аризоны, на подошве обуви скапливается в 140 раз большей бактерий, чем внутри той же вещи.
«Особенно уличная пара опасна для детей, постоянно играющих на полу и пробующих все на вкус. Скорее всего они не смогут серьезно заболеть, но все же лучше разуваться на входе в дом, после чего сразу тщательно мыть руки. Запрет распространяется и на обувь, которая на первый взгляд выглядит чистой. Носите дома тапки»,
— подчеркнула медик.
Кроме того, по словам доктора, следует ежедневно очищать обувь специальными моющими средствами во избежании распространения микробов.