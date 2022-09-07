Как правильно отбеливать зубы и вредно ли это

Культ «голливудской улыбки» давно и прочно вошел в нашу жизнь: белоснежные зубы героев мы можем увидеть не только в сериалах и фильмах, но и буквально в каждом рекламном ролике на ТВ. Разумеется, этому образу так и хочется подражать, однако специалисты предостерегают: делать это нужно правильно, и ни в коем случае не народными методами. О способах, пользе и вреде отбеливания зубов – в инструкции «ФедералПресс».

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

В чем разница между отбеливанием и профгигиеной?

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Многие люди путают эти два понятия, хотя на самом деле разница существенная.

Профгигиена – это стандартная гигиеническая процедура, в ходе которой зубы абразивным способом очищаются от налета, зубного камня и других загрязнений. При помощи специального аппарата и реагентов все лишние отложения убираются, что помогает сохранить полость рта в здоровом состоянии. Согласно рекомендациям стоматологов, проходить эту процедуру следует не реже, чем раз в год.

Отбеливание – это процедура, относящаяся к так называемой «эстетической терапии». Ее главная цель – улучшить внешний вид вашей улыбки посредством осветления зубной эмали. Несмотря на то, что в большинстве случаев с точки зрения улучшения состояния зубов она практически бесполезна, в наше время существуют разновидности отбеливания, которые оказывают и положительный эффект.

Именно поэтому во время похода к стоматологу нужно верно выбирать процедуру и консультироваться со специалистом, который подскажет, какую услугу вам лучше оказать.

Как работает отбеливание

На сегодняшний день отбеливание – это апробированная десятилетиями процедура, которая в подавляющем большинстве случаев проходит совершенно без вреда для здоровья пациента. Хотя в прошлом веке подобные случаи встречались: например, врач мог нечаянно перегреть зуб или причинить ему внутреннее повреждение. Сейчас подобные случаи происходят разве что в пределах статистической погрешности.

Одно из наиболее распространенных заблуждений об этой процедуре состоит в том, что отбеливается якобы эмаль зубов. На самом деле нет: эмаль не имеет цвета как такового. Отбеливаются составляющие основного вещества зуба – дентина, их примерно 20 %, и они как раз имеют свой природный цвет.

Стоматологи определяют цвет по специальной шкале цвета. Наиболее частый естественный оттенок зубов – А3. Он выглядит достаточно белым, однако в сравнении с, например, белым листом бумаги выглядит желтоватым. Профессиональное же отбеливание придает им оттенок А1, самый белый из возможных.

Зубы пациента тщательно высушиваются потоком воздуха, после чего они покрываются специальным гелем на основе карбамида (иногда перекиси водорода). Далее происходит обработка лазером или ультрафиолетом – это катализирует химический процесс, в результате которого под эмаль проникает кислород. Там, внутри зуба, он в свою очередь запускает процесс окисления в дентине, расщепляя темные пигменты. В результате цвет зубов становится светлее.

На сегодняшний день уже достаточно распространено использование зеленого лазера, который даже оказывает полезное воздействие на зубы: его применение сужает расстояние между микропризмами эмали, что повышает сопротивляемость зуба к действию различных вредных бактерий и укрепляет саму эмаль.

Как не стоит отбеливать зубы

Существуют достаточно архаичные методы отбеливания, довольно широко распространенные в прошлом. Практически все они или вредны для зубов, или попросту бесполезны, а потому специалисты советуют не прибегать к ним ни в коем случае.

Не пытайтесь отбеливать зубы лимоном

Лимон действительно обладает осветляющими свойствами, но если с кожей это в некоторых случаях работает, то с зубами – нет. Единственное, чего вы добьетесь, это увеличения чувствительности зубов, эрозии эмали, а в долгосрочной перспективе и вовсе пожелтения зубов. Более того, лимонный сок содержит сильную кислоту, которая «высасывает» минералы из зубной эмали и истончает ее.

Не отбеливайте зубы углем

Несмотря на, казалось бы, свою очевидную абсурдность, эта практика все еще довольно распространена. Формально уголь обладает абразивными свойствами и может удалить налет от, например, кофе или никотина, однако никаких отбеливающих свойств у него на самом деле нет – от желтизны зубов он не поможет, а вот навредить сможет запросто. При частом использовании уголь может буквально стереть вашу эмаль, что приведет не только к повышенной чувствительности зубов, но и эрозии.

Не используйте для отбеливания соду

Еще один «народный метод», от которого больше вреда, чем пользы. Фактически, происходит тоже самое, как и при попытке отбелить зубы углем. Сода обладает высокой абразивностью, а потому частое ее использование приводит к стиранию эмали.

Не нужно отбеливать зубы перекисью самостоятельно

Как мы писали выше, в клиниках действительно используют гели на основе перекиси водорода, только делается там это профессионально и специальными средствами. Концентрация активного вещества в активной перекиси гораздо ниже, а потому нужного эффекта достигнуть будет очень тяжело: вам придется потратить буквально месяцы, если не годы, прежде чем появится хоть какой-то результат.

Будьте аккуратны с отбеливающими пастами

Отбеливающие пасты достаточно эффективны, но работают в основном по тому же абразивному принципу – они в большинстве случаев просто оттирают налет, а не придают зубам белизны. Их использование безопаснее, чем применение угля или соды, однако при длительном использовании без перерывов они также могут нанести вред. Обязательно читайте инструкцию перед применением.

Противопоказания и ограничения