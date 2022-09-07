Перечислены исследования для комплексной проверки организма

Исследования, назначаемые пациентам при комплексной проверке организма, в беседе с «Мослентой» перечислила врач общей практики, специалист профилактической и восстановительной медицины, главный врач клиники PREVENTAmed, геронтолог Елена Кудашкина.

Фото: Мослента Мослента

По словам медика, полная проверка организма, как правило, проводится за один-два дня по заранее подготовленной программе. В чек-ап может входить общий анализ крови, биохимический анализ крови для проверки состояния внутренних органов, общий и биохимический анализ мочи.

Также пациенту делают липидограмму, которая помогает выявить проблемы с жировым обменом и определить вероятность возникновения атеросклероза, дают направление на исследования, выявляющие заболевания, передающиеся половым путем, рекомендуют сдать анализы, определяющие уровень гормонов в организме, и анализы на уровень кальция в организме, отметила врач.

Кроме того, в комплексное обследование входит УЗИ внутренних органов, ЭКГ, компьютерная томография легких и онкомаркеры.

«Весь процесс курирует врач-терапевт. Он проводит консультации, расшифровывает результаты анализов, при необходимости направляет пациента к специалистам более узкого профиля — гинекологу, урологу, кардиологу и так далее»,