Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+22° в 
USD 60.85EUR 60.49
Войти в почту
6 часов назад

Бессонница в пожилом возрасте повышает риск развития деменции

runews24.ruиещё 3

Канадские учёные из Университета Монреаля и Университета Макгилла выяснили, что люди, которые страдают бессонницей в пожилом возрасте больше подвержены риску ухудшения памяти и развития деменции. Об этом написало Sleep Research Society.

Бессонница в пожилом возрасте повышает риск развития деменции
Фото: runews24.rurunews24.ru

В исследовании поучаствовали 26 тысяч человек в возрасте от 45 до 85 лет. Исследователи сделали вывод, что люди, которые испытывают проблемы с засыпанием, будут с большей вероятностью иметь проблемы с памятью, симптомы тревоги, депрессии. Учёные также отметили, что с бессонницей хуже справляются мужчины.

Один из авторов исследования Натан Кросс отметил, что их работа подчёркивает важность лечения проблем со сном.

ЗОЖ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители