Бессонница в пожилом возрасте повышает риск развития деменции

Канадские учёные из Университета Монреаля и Университета Макгилла выяснили, что люди, которые страдают бессонницей в пожилом возрасте больше подвержены риску ухудшения памяти и развития деменции. Об этом написало Sleep Research Society.

В исследовании поучаствовали 26 тысяч человек в возрасте от 45 до 85 лет. Исследователи сделали вывод, что люди, которые испытывают проблемы с засыпанием, будут с большей вероятностью иметь проблемы с памятью, симптомы тревоги, депрессии. Учёные также отметили, что с бессонницей хуже справляются мужчины.