Как диета влияет на здоровье мозга и чем для него опасен сахар

На мозг уходит около 20% калорий, которые вы потребляете ежедневно. Поэтому богатая питательными веществами диета очень важна для главного органа. Чем же ему может навредить плохая диета?

Опасно, например, есть много сладкого. Избыток сахара попадает в нашу кровь и создаёт соединения, известные как конечные продукты гликирования (КПГ). Они довольно вредны для кровеносных сосудов и других тканей организма. Чрезмерное присутствие КПГ приводит к дегенеративным заболеваниям головного мозга. Кроме того, наличие высокого содержания сахара в организме приводит к стимуляции контрреактивного выброса кортизола и глюкагона. Известно, что они повышают тревожность и раздражительность у человека. Они также связаны с депрессией и перепадами настроения.