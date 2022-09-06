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2 часа назад

Как диета влияет на здоровье мозга и чем для него опасен сахар

Ferra.ru

На мозг уходит около 20% калорий, которые вы потребляете ежедневно. Поэтому богатая питательными веществами диета очень важна для главного органа. Чем же ему может навредить плохая диета?

Как диета влияет на здоровье мозга и чем для него опасен сахар
Фото: FerraFerra

Опасно, например, есть много сладкого. Избыток сахара попадает в нашу кровь и создаёт соединения, известные как конечные продукты гликирования (КПГ). Они довольно вредны для кровеносных сосудов и других тканей организма. Чрезмерное присутствие КПГ приводит к дегенеративным заболеваниям головного мозга. Кроме того, наличие высокого содержания сахара в организме приводит к стимуляции контрреактивного выброса кортизола и глюкагона. Известно, что они повышают тревожность и раздражительность у человека. Они также связаны с депрессией и перепадами настроения.

Большинство специалистов рекомендует включать в рацион больше овощей, фруктов и морепродуктов, меньше мяса и молока и никаких высокообработанных продуктов.

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