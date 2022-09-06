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1 час назад

Кому нельзя есть сырокопченые продукты

Сырокопченые продукты стимулируют работу пищеварительной системы и провоцируют выработку соляной кислоты, рассказала врач-диетолог Наталья Круглова. Она считает, что людям с некоторыми заболеваниями стоит исключить такую пищу.

Кому нельзя есть сырокопченые продукты
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Такие продукты не стоит употреблять при подагре. Пациенты с этим диагнозом должны исключать сырокопченые изделия из рациона»,

– предупредила Круглова.

Врач добавила, что эти продукты также противопоказаны при гастрите, гастродуодените, панкреатите и язве. Также от подобной пищи стоит отказаться людям с избыточным весом, так как они только вызывают еще больший аппетит, пишет News.ru.

ЗОЖ,Наталья Круглова,
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