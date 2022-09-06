Кому нельзя есть сырокопченые продукты

Сырокопченые продукты стимулируют работу пищеварительной системы и провоцируют выработку соляной кислоты, рассказала врач-диетолог Наталья Круглова. Она считает, что людям с некоторыми заболеваниями стоит исключить такую пищу.
«Такие продукты не стоит употреблять при подагре. Пациенты с этим диагнозом должны исключать сырокопченые изделия из рациона»,
– предупредила Круглова.
Врач добавила, что эти продукты также противопоказаны при гастрите, гастродуодените, панкреатите и язве. Также от подобной пищи стоит отказаться людям с избыточным весом, так как они только вызывают еще больший аппетит, пишет News.ru.