Кому нельзя есть сырокопченые продукты

Сырокопченые продукты стимулируют работу пищеварительной системы и провоцируют выработку соляной кислоты, рассказала врач-диетолог Наталья Круглова . Она считает, что людям с некоторыми заболеваниями стоит исключить такую пищу.

«Такие продукты не стоит употреблять при подагре. Пациенты с этим диагнозом должны исключать сырокопченые изделия из рациона»,

Врач добавила, что эти продукты также противопоказаны при гастрите, гастродуодените, панкреатите и язве. Также от подобной пищи стоит отказаться людям с избыточным весом, так как они только вызывают еще больший аппетит, пишет News.ru.