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1 час назад

Как улучшить потенцию без таблеток: 4 способа

Мира Маркина

Проблемы с эрекцией – достаточно распространенное явление среди мужчин. Причем нередко с ним сталкиваются даже молодые люди до 30 лет. Хорошая новость состоит в том, что, если сложности с возбуждением возникают лишь время от времени, устранить проблему можно без помощи медикаментов (однако, если вы серьезно обеспокоены, не пренебрегайте походом к специалисту).

Как улучшить потенцию без таблеток: 4 способа
Фото: unsplahunsplah

Подробнее о способах, которые помогут улучшить потенцию – в материале "Рамблера".

Отказ от курения и других вредных привычек

Неслучайно пачки сигарет трубят об импотенции. Никотин и алкоголь увеличивают вероятность проблем с эрекцией. Во-первых, они оказывают негативное воздействие на центральную нервную систему и затормаживают ее. Во-вторых, эти вещества способны серьезно повредить кровеносные сосуды, что может спровоцировать окончательную импотенцию.

Спорт

Банально, но факт. Активные и регулярные физические нагрузки способны решить множество проблем – и проблемы с потенцией не исключение. Спорт помогает сбросить напряжение и побороть стресс, который часто мешает мужчинам в постели. Более того, спорт не только улучшает эрекцию и помогает сохранить ее с возрастом, но также оказывает благотворное воздействие на мужчин, которые уже столкнулись с эректильной дисфункцией.

Работа с тазовым дном

Нередко проблемы с эрекцией возникают из-за слабых мышц тазового дна. Именно по этой причине происходит преждевременное семяизвержение. Чтобы не столкнуться с ним, следует выполнять упражнения Кегеля. Даже если у вас нет проблем в постели, они помогут улучшить сексуальную жизнь.

Похудение

Сердечно-сосудистые заболевания и диабет – самые распространенные причины эректильной дисфункции. Крайне часто, эти недуги возникают вследствие избыточной массы тела. По данным экспертов, у мужчин с талией 106 см в два раза чаще возникают трудности в сексе по сравнению с теми, чей обхват талии составляет 82 см.

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