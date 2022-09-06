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2 часа назад

Российский онколог назвал пять продуктов для защиты от рака

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Врач-онколог Андрей Воробьев отметил, что продукты с флавоноидами помогают снизить риск развития опасного заболевания.

Российский онколог назвал пять продуктов для защиты от рака
Фото: vse24vse24

В беседе с представителями СМИ российский медик привел результаты исследований, согласно которым риск развития той или иной формы рака снижается, если включить в рацион продукты, богатые флавоноидами.

– Флавоноиды представляют собой тип полифонического вторичного метаболита, обнаруженного в растениях. Другими словами, они представляют собой группу соединений, содержащихся в обычных фруктах и овощах, – передает слова врача издание "МедикФорум".

По словам онколога, предотвратить возникновение опасного состояния помогут чашка зеленого чая, одно яблоко и один апельсин. В этот же список попали черника и брокколи, которые необходимо съедать по 100 грамм.

Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что зарубежные ученые заявили о повышенном риске рака у мужчин из-за употребления полуфабрикатов.

ЗОЖ,Андрей Воробьев,
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