Российский онколог назвал пять продуктов для защиты от рака

Врач-онколог Андрей Воробьев отметил, что продукты с флавоноидами помогают снизить риск развития опасного заболевания.
В беседе с представителями СМИ российский медик привел результаты исследований, согласно которым риск развития той или иной формы рака снижается, если включить в рацион продукты, богатые флавоноидами.
– Флавоноиды представляют собой тип полифонического вторичного метаболита, обнаруженного в растениях. Другими словами, они представляют собой группу соединений, содержащихся в обычных фруктах и овощах, – передает слова врача издание "МедикФорум".
По словам онколога, предотвратить возникновение опасного состояния помогут чашка зеленого чая, одно яблоко и один апельсин. В этот же список попали черника и брокколи, которые необходимо съедать по 100 грамм.
Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что зарубежные ученые заявили о повышенном риске рака у мужчин из-за употребления полуфабрикатов.