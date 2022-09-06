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1 час назад

Онколог Воробьев посоветовал есть яблоки и брокколи для профилактики рака кишечника

Слово и Делоиещё 1

Яблоки и брокколи содержат в себе вещества, способствующие снижению риска развития онкологических заболеваний. Об этом в беседе с изданием «МедикФорум» заявил врач-онколог Андрей Воробьев.

Названы продукты, способствующие снижению риска развития рака
Фото: Pxhere.comPxhere.com

Специалист утверждает, что особую пользу для здоровья несут флавоноиды. Данные соединения обладают противовоспалительными свойствами, а также помогают снизить вероятность развития рака. По словам Воробьева, чаще всего это вещество встречается в продуктах растительного происхождения.

«Флавоноиды представляют собой тип полифонического вторичного метаболита, обнаруженного в растениях. Другими словами, они представляют собой группу соединений, содержащихся в обычных фруктах и овощах», — заявил он.

К числу продуктов, содержащих в себе флавоноиды, врачи относят яблоки, апельсины, брокколи, а также чернику. Кроме того, специалисты рекомендуют пить не менее одной чашки чая в день для снижения риска развития онкологических заболеваний.

ЗОЖ,Андрей Воробьев,
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