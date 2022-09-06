Сидячая работа оказалась вредной для кишечника

Недостаток движения и отсутствие физической активности непозволяют кишечнику нормально функционировать. Поэтому даже при работе в офисе не следует забывать о разминках и спорте в свободное от трудовых будней время, сообщает Yakutsk.ru.

Кроме того, сохранить этот важный орган здоровым поможет регулярное полноценное питание с минимумом фастфуда и спиртного. Также специалисты советуют качественно отдыхать, высыпаться и испытывать как можно меньше стресса.