Почему важно обедать на работе, даже если вы очень заняты

В этом вопросе не всё так однозначно.

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Растущий с каждым годом темп жизни, особенно в больших городах, очень часто ставит нас перед выбором — как потратить своё время с максимальной пользой или как совместить несколько дел в одном временном промежутке. В таких условиях мы часто забываем о себе и своих потребностях.

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Когда мы говорим о приёмах пищи, то подразумеваем некую цикличность – для каждого она индивидуальна, равно как и сон. Люди испокон веков привыкли к определённой частоте приёмов пищи. Не будем копать в палеолит, но если рассмотреть рацион среднестатистического крестьянина – ранний завтрак, чаще всего кусок серого хлеба, перекус в поле – что можно назвать обедом – хлеб и напиток, ужин дома (причём достаточно ранний – в 15:00-17:00) – чаще всего холодный пшеничный суп, хлеб, иногда яйца или мясо, масло, кисломолочный напиток и травянистые овощи.

Приёмы пищи не были чем-то особенным. Будничная «заправка» организма должна была быть сытной и нехлопотной. Часто приходилось и пропускать обеды – не хватало денег, не созрел урожай.

Обед во многих типах питания считается основным приёмом пищи: первое, второе и компот. Однако количество еды должно полностью соответствовать норме индивидуума: и по нутриентному составу, и по объёму потребляемых продуктов (например, многие не переносят глютен, а при синдроме избыточного бактериального роста (СИБР) клетчатки должно быть минимум). Поэтому сегодня утверждение, что обед – главный, теряет свою актуальность.

Если вы не придерживаетесь какого-либо протокола питания (по медицинским показаниям), лучше всего ориентироваться на Гарвардскую тарелку здорового питания. Подробнее об этом рассказали по ссылке ниже.

Переход медицины и диетологии к персонализированной даёт нам понимание того, что обед как таковой для каждого человека может быть в разное время, в разном виде и объёме. Это зависит от национальности, вкусовых предпочтений, состояния здоровья, веса и пола, генетических особенностей и многого другого.

Поэтому, когда мы говорим о важности обеда, стоит акцентировать внимание на том, что важны все приёмы пищи. И завтрак, и обед, и ужин. Но ещё важнее то, из чего они состоят.

Что произойдет с организмом, если поменять пищевые привычки

Что случится, если вы привыкли питаться по одному плану (допустим, завтрак, обед и ужин в одно и то же время), но затем решаете отказаться от обеда, к примеру, на месяц?

Но все вышеперечисленные синдромы относятся только к тому случаю, когда человек привык есть тот самый обед каждый день в одно и то же время, примерно с одинаковым набором продуктов. И только при длительной недостаче такого приёма пищи.

В принципах питания важны регулярность и достаточность нутриентов для нормальной работы организма. То, что будет полезно представителю северного народа, может убить представителя южной страны. И наоборот. Всё индивидуально, слушайте тело, свои предпочтения и регулярно проверяйте дефицит микроэлементов, витаминов, аминокислот и других нутриентных составляющих, чтобы вовремя скорректировать их баланс.