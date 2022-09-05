Как укрепить иммунитет и не заболеть осенью: десять шагов

С возвращением детей в школы и наступлением холодной погоды повышается риск развития самых разных инфекций. Вот что нужно делать, чтобы избежать заражения ими.

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Существует всего десять шагов, которые помогут укрепить иммунную систему и пережить осеннее время без болезней.

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Дайте организму все полезные вещества, в которых он нуждается.

Например, для крепкого иммунитета человек должен получать достаточно витамина С и Е, бета-каротина, селена, цинка, астаксантина или ресвератрола.

Не забудьте о витамине D.

Этот витамин важен для укрепления иммунитета. Фармацевт Ондржей Плескот советует принимать его как минимум две недели до того, как по иммунной системе может произойти удар. В сутки рекомендуется получать витамина D от 1 до 2 тысяч IU.

Правильно питайтесь.

Большинство клеток, связанных с иммунной системой, расположены в кишечнике. Кроме того, многие полезные вещества человек получает именно из еды. Самое главное - чтобы в рационе было как можно больше фруктов и овощей, бобовых, орехов и семечек, цельнозерновых продуктов, жирной морской рыбы, а также продуктов с пребиотиками и пробиотиками. Также нужно употреблять как можно меньше сахара и соли, а из жиров есть меньше трансжиров и насыщенных жиров.

Пейте достаточно жидкости.

Это нужно, чтобы пищеварительная система работала правильно. Благодаря этому организм будет получать из пищи все питательные вещества и избавляться от токсинов. Основной жидкостью должна стать вода, но также употреблять можно минеральную воду или несладкий чай.

Занимайтесь спортом.

Быть в постоянном движении полезно для всего организма в целом. При этом необходимо сочетать силовые и аэробные тренировки, а заниматься нужно минимум два часа в неделю.

Спите достаточное количество часов.

Если вам не хватает сна, то у вас может развиться диабет, повыситься инсулинорезистентность. Также это увеличивает риск появления различных инфекций, развития избыточного века, ослабляет иммунную систему. Необходимое количество сна для каждого определяется индивидуально, но в целом шесть часов - это слишком мало, а девять - много.

Откажитесь от курения, пейте алкоголь в умеренных дозах.

Из-за этих вредных привычек может возникнуть множество негативных последствий для организма. Так, из-за курения повышается в организме окислительный стресс.

Давайте организму время на отдых.

Лучше всего будет открыть для себя какое-то хобби. Кроме того, вы можете заняться медитацией, попробовать йогу или ароматерапию.

Ставьте прививки.

В результате вакцинации в организме человека вырабатывается необходимое для борьбы с болезнью количество антител.

Закаляйтесь.

Это даст возможность телу привыкнуть к низким температурам. Также закаливание улучшает работу сердца и иммунной системы. Тем, кто только начинает закаляться, советуют включать во время душа холодную воду всего на две минуты.