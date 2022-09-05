Диетолог рассказала об опасном сочетании еды и алкоголя

Российский терапевт и диетолог Елена Тихомирова рассказала, какое сочетание алкоголя и еды вредит организму.
По словам специалиста, одним из "самых ужасных" сочетаний является шипучий алкогольный напиток (пиво, шампанское) с жирной, углеводной и соленой пищей, поскольку избыточное поступление жиров, белков, углеводов, алкоголя и углекислоты в организм может спровоцировать повышение кишечного давления, что в результате возможно приведет к острому панкреатиту или панкреонекрозу, летальные случаи от которого всегда "чудовищно высоки".
Эксперт отметила, что зачастую во время застолья люди переедают и выпивают больше нормы, что ведет к тяжелому похмелью с утра. Из-за большого количества спиртного кровь сгущается и увеличивается риск тромбоза.
– Чрезмерное употребление алкоголя и жирной пищи прежде всего негативно отражается на работе поджелудочной железы и печени, – отметила Тихомирова.