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4 часа назад

Диетолог рассказала об опасном сочетании еды и алкоголя

Vse42.ru

Российский терапевт и диетолог Елена Тихомирова рассказала, какое сочетание алкоголя и еды вредит организму.

Диетолог рассказала об опасном сочетании еды и алкоголя
Фото:  Vse42.ru Vse42.ru

По словам специалиста, одним из "самых ужасных" сочетаний является шипучий алкогольный напиток (пиво, шампанское) с жирной, углеводной и соленой пищей, поскольку избыточное поступление жиров, белков, углеводов, алкоголя и углекислоты в организм может спровоцировать повышение кишечного давления, что в результате возможно приведет к острому панкреатиту или панкреонекрозу, летальные случаи от которого всегда "чудовищно высоки".

Эксперт отметила, что зачастую во время застолья люди переедают и выпивают больше нормы, что ведет к тяжелому похмелью с утра. Из-за большого количества спиртного кровь сгущается и увеличивается риск тромбоза.

– Чрезмерное употребление алкоголя и жирной пищи прежде всего негативно отражается на работе поджелудочной железы и печени, – отметила Тихомирова.

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