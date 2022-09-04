Медики посоветовали, как укрепить иммунитет и избежать инфекций осенью

Вместе со снижающейся температурой осенью начинается период частых вирусных заболеваний. Поэтому важно подготовить организм, чтобы он был более устойчивым к вирусам и мог им сопротивляться.

Фото: Фото: ИД «Волгоградская правда» / Сергей Григоренко / архив. Фото: ИД «Волгоградская правда» / Сергей Григоренко / архив.

Во-первых, чтобы сформировать сильный иммунитет, с приходом осени необходимо дать организму достаточно витаминов, минералов и антиоксидантов. Особенно не следует забывать о витаминах С и D, пишет издание iDNES.cz. Они помогают нашему организму бороться с различными вирусами, в том числе с разновидностями COVID-19.

Также нужно в осенний период правильно питаться и соблюдать питьевой режим. В рацион необходимо включить побольше свежих овощей и фруктов. Лучше, если это будут сезонные продукты.

Еще в меню надо добавить бобовые, орехи, семечки, цельнозерновые и кисломолочные продукты, а также жирную морскую рыбу. При этом употребление соли и сахара нужно ограничить.

Осенью медики советуют больше двигаться, поскольку от этого улучшается кровообращение, из дыхательных путей выбрасываются бактерии и вирусы, снижается уровень гормонов стресса. Кроме того, физическая активность благоприятно влияет на кости, мышцы, суставы и сокращает жировую ткань.

Качественный сон также способен укрепить иммунитет и повысить сопротивляемость организма к инфекциям. Его недостаток может иметь массу негативных последствий, в том числе развитие ожирения и диабета.