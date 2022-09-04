10 продуктов, которые помогут избежать осенних простуд, хандры и упадка сил

Какие продукты стоит включить в рацион осенью, чтобы сохранять бодрость, меньше болеть и не жаловаться на плохую память и низкую концентрацию внимания? Об этом рассказала врач-эндокринолог и блогер Катя Янг. Смело скриньте список и берите с собой на шопинг.

Фото: Vogue Vogue

Печень трески

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Регулярное употребление улучшает память, внимание и повышает стрессоустойчивость. Все потому, что она содержит внушительное количество Омега-3, а также фосфор, кальций, калий и магний.

Тыква

Улучшает процесс пищеварения и выводит лишнюю жидкость. Кладезь бета-каротина и клетчатки.

Брюссельская капуста

Помогает регулировать уровень сахара в крови. Содержит сразу несколько мегаполезных кислот (например, глюкаровую и альфа-липоевую), витамин А и ценное органическое вещество сульфорафан, обладающее противораковым и антимикробным действием.

Арбузная редька

Мастхэв в период сезонных простуд и вирусных инфекций (ковид пока никто не отменял), потому как обладает противовирусным действием. Содержит йод и фосфор.

Чечевица

Снижает уровень сахара в крови и повышает гемоглобин за счет содержания железа. Кроме того, улучшает работу сердца и сосудов.

Скумбрия

Если вы быстро утомляетесь, срочно налегайте на скумбрию: в ней содержится много витамина B12, дефицит которого как раз приводит к подобным неприятностям. Плюс в огромном количестве все та же жутко полезная Омега-3.

Мясо

Осенью стоит отдать предпочтение баранине, телятине и индейке. В них достаточное количество белка, аминокислот, полезных жиров и витаминов группы B. Да и насыщают эти виды мяса быстро и надолго.

Клюква

Эту ягоду можно смело причислить к суперфудам. В ней много танинов, которые помогают организму бороться с инфекциями. К тому же клюква — источник самых разных витаминов (С, PP, K, B1, B2), органических кислот, флавоноидов, пектина и таких растительных соединений, как, например, фитонциды (их и вовсе называют природными антибиотиками).

Сливочное масло

Если вопрос «где брать энергию осенью» стоит особенно остро, для начала включите в рацион сливочное масло (а в идеале проконсультируйтесь по своей проблеме с врачом). Бутерброд с маслом — не читмил, а залог того, что организм получит витамины A, D, Е, PP, B2, B1, а еще много фосфора, селена и кальция.

Квашеная капуста