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2 часа назад

Перерывы в работе против болезней сердца

Ferra.ruиещё 1

У многих из нас работа связана с длительным сидением перед компьютером. А малоподвижный образ жизни, как известно, может привести к развитию болезней сердца. Но если делать перерывы в течение рабочего дня, этого можно избежать.

Перерывы в работе против болезней сердца
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Врач клиники Numan доктор Люк Пратсидес подчеркнул, что на протяжении всей жизни важно формировать привычку к выполнению физических упражнений. Дело в том, что такая активность позволяет снизить риск сердечный заболеваний.

Специалисты советуют уделять два часа высокоинтенсивным тренировкам в течение недели или полчаса в течение пяти дней в неделю.

Если же вам приходится проводить много времени в сидячем положении из-за, то, по словам специалиста, есть способ снизить вероятность развития болезней сердца. Вам могут помочь два-три перерыва в день (каждый - хотя бы по 15 минут). Даже если вы будете это время просто стоять, то у вас уже будет меньше шансов столкнуться с болезнями сердца.

Также вы можете сделать пребывание на работе более активным, если будете стоять у рабочего стола (а не сидеть за ним) или если будете вставать во время разговора по телефону.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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