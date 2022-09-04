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5 часов назад

Врач Чурадзе порекомендовал пройти полное обследование организма для подготовки к осени

Газета.Ruиещё 1

Кандидат медицинских наук Борис Чурадзе в беседе с радио Sputnik посоветовал, как подготовить организм к приближающимся холодам.

Врач порекомендовал полное обследование организма к осени
Фото: Газета.руГазета.ру

Специалист рассказал, что профилактические обследования не зависят от сезона, но жителям средней полосы России необходимо учитывать учитывать нюансы во время подготовки к холодным временам года, так как они подвергаются повышенной солнечной нагрузке.

«Избыточное воздействие ультрафиолета может накапливаться в течение жизни и приводить к определенным мутациям, которые ассоциированы с теми или иными онкологическими заболеваниями», — пояснил медик.

Любителям позагорать он рекомендовал ежегодно проверять свое здоровье на предмет выявления онкозаболеваний.

Чурадзе добавил, что регулярное обследование организма (чек-апы или диспансеризация) очень важны. В частности важны осмотры терапевта и определенные лабораторные исследования.

«Есть комплексы обследований, которые зависят от возраста и пола человека», — уточнил эксперт.

Осенью похолодание увеличивает риск простуды, но формирование специфического ( с помощью вакцинации) и неспецифического (благодаря здоровому образу жизни) иммунитета к различным вирусам поможет подготовиться к сезону, поэтому необходима вакцинация.

Ранее главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов напомнил о важности вакцинации от COVID-19.

ЗОЖ,Владимир Чуланов,Минздрав РФ,
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