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5 часов назад

Россиянам рассказали, какой напиток продлевает жизнь

Primpressиещё 1

Ученые Национального института здравоохранения США выяснили, что регулярное употребление одного популярного напитка продлевает жизнь, сообщает PRIMPRESS.

Россиянам рассказали, какой напиток продлевает жизнь
Фото: ПримПрессПримПресс

Использовав данные британского биобанка за 11 лет о 500 тысячах человек в возрасте от 40 до 69 лет, где 85% регулярно пили чай, причем 89% из них предпочитали черные сорта, они смогли выявить зависимость от употребления чая и снижения рисков смерти.

Люди, которые пьют две и более чашек черного чая в день, на 9-13% снижают риски собственной смерти от любой болезни. Причем эффект сохранялся, даже если участники добавляли молоко и сахар.

Считается, что в составе чая есть вещества, снимающие воспаление и окислительный стресс, а также укрепляющие сосуды и поддерживающие уровень энергии в организме.

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