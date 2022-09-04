Россиянам рассказали, какой напиток продлевает жизнь

Ученые Национального института здравоохранения США выяснили, что регулярное употребление одного популярного напитка продлевает жизнь, сообщает PRIMPRESS.

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Использовав данные британского биобанка за 11 лет о 500 тысячах человек в возрасте от 40 до 69 лет, где 85% регулярно пили чай, причем 89% из них предпочитали черные сорта, они смогли выявить зависимость от употребления чая и снижения рисков смерти.

Люди, которые пьют две и более чашек черного чая в день, на 9-13% снижают риски собственной смерти от любой болезни. Причем эффект сохранялся, даже если участники добавляли молоко и сахар.