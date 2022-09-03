Как убрать большое пузо, если вы мужчина

Издание Eat this, not that! поговорило с хирургом и узнало, сколько жира на животе уже слишком много для мужчин и как его сбросить.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

По словам специалиста, считается, что у мужчины слишком много брюшного жира, если размер его талии превышает 101 сантиметр. Однако за более точным вердиктом стоит обратиться к врачу.

Хирург отметил, что изменение диеты — один из самых эффективных способов избавиться от брюшного жира. Следует включать в рацион как можно больше продуктов с цельным зерном, в том числе фруктов, овощей, а также нежирный белок. Следует избегать продуктов с высокой степенью обработки, например, сосисок.

Одной только здоровой диеты недостаточно, чтобы избавиться от брюшного жира. Также необходимо включить регулярные физические упражнения в свой распорядок дня. Врач советует уделять кардио умеренной интенсивности не менее 30 минут в день. Ещё следует спать 7-9 часов в сутки, а также избегать стрессовых ситуаций.