Врач посоветовала принимать это масло для профилактики артрита

Кальмар и масло из него являются отличным средством дляпрофилактики артрита. Об этом рассказала врач-терапевт Ирина Андреева.

Фото: Слово и дело Слово и дело

По ее словам, таким свойством кальмар обязан высокомусодержанию омега-3 жирных кислот. Они способны останавливать и предотвращать воспалительныепроцессы в организме — следовательно, облегчают состояние при артрите, передает портал «МедикФорум».

«Удивительно, но масло кальмара имеет самую высокую концентрацию омега-3, поэтому включение масла кальмара в ваш рацион может дать вам необходимый импульс», — пояснила Ирина Андреева.