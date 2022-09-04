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6 часов назад

Врач посоветовала принимать это масло для профилактики артрита

Слово и Дело

Кальмар и масло из него являются отличным средством дляпрофилактики артрита. Об этом рассказала врач-терапевт Ирина Андреева.

Врач посоветовала принимать это масло для профилактики артрита
Фото: Слово и делоСлово и дело

По ее словам, таким свойством кальмар обязан высокомусодержанию омега-3 жирных кислот. Они способны останавливать и предотвращать воспалительныепроцессы в организме — следовательно, облегчают состояние при артрите, передает портал «МедикФорум».

«Удивительно, но масло кальмара имеет самую высокую концентрацию омега-3, поэтому включение масла кальмара в ваш рацион может дать вам необходимый импульс», — пояснила Ирина Андреева.

Терапевт уточнила, что наиболее удобно принимать маслокальмара в формате специальных капсул. Однако мясо этого морепродукта обладает не меньшей пользой, резюмировала Ирина Андреева.

ЗОЖ,Ирина Андреева,
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