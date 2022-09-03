Ученый назвали повышающий продолжительность жизни напиток

Такой эффект, по мнению ученых, достигается за счет того, что черный чай благотворным образом влияет на сердечно-сосудистую систему. При этом положительные эффекты от напитка не зависит от того, отдает человек предпочтение черному чаю или предпочитает добавлять в него сахар или молоко. Отмечается, что в исследовании приняли участие более полумиллиона людей.