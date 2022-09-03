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2 часа назад

Ученый назвали повышающий продолжительность жизни напиток

РИА "ФедералПресс"

Сотрудники британского Национального института здравоохранения выяснили, каким образом чай влияет на здоровье. Исследование опубликовано в журнале Annals of Internal Medicine.

Ученый назвали повышающий продолжительность жизни напиток
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Употребление чая может снизить уровень смертности на 9-13% в течение десяти лет»,– пишет РИА Новости со ссылкой на исследование.

Такой эффект, по мнению ученых, достигается за счет того, что черный чай благотворным образом влияет на сердечно-сосудистую систему. При этом положительные эффекты от напитка не зависит от того, отдает человек предпочтение черному чаю или предпочитает добавлять в него сахар или молоко. Отмечается, что в исследовании приняли участие более полумиллиона людей.

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