Медики указали на пользу коротких перерывов на работе

Исследование показало, что микроперерывы до 10 минут каждый эффективно снижают утомляемость работников. Это отличный вариант повысить производительность труда.

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Ученые из Румынии решили сделать метаанализ других исследований и выяснить, действительно ли небольшие перерывы защищают от накопления усталости и как они влияют на продуктивность. В свой анализ они включили 22 работы, которые располагали данными 2335 человек.

Испытуемые выполняли рутинные, творческие задачи и работу, связанную с эмоциональной сферой. Во время кратковременных перерывов до 10 минут они занимались активностями другого рода. Затем оценивали свое самочувствие по специальной шкале, пишет журнал PLoS ONE. Продуктивность работы специалисты оценивали как субъективно, так и по объективным показателям.

Выяснилось, что имеется небольшое, но значимое влияние наличия микроперерывов на чувство усталости, так как большинство участников экспериментов чувствовали себя на работе бодрее. На продуктивность такие перерывы повлияли мало.

Авторы работы рекомендуют компаниям использовать такие небольшие перерывы для улучшения работоспособности сотрудников. При этом для поддержания бодрости подходит любая активность, мало связанная с обычной работой.