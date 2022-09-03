Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+22° в 
USD 60.37EUR 60.22
Войти в почту
42 минуты назад

Медики указали на пользу коротких перерывов на работе

Волгоградская правда

Исследование показало, что микроперерывы до 10 минут каждый эффективно снижают утомляемость работников. Это отличный вариант повысить производительность труда.

Медики указали на пользу коротких перерывов на работе
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Ученые из Румынии решили сделать метаанализ других исследований и выяснить, действительно ли небольшие перерывы защищают от накопления усталости и как они влияют на продуктивность. В свой анализ они включили 22 работы, которые располагали данными 2335 человек.

Испытуемые выполняли рутинные, творческие задачи и работу, связанную с эмоциональной сферой. Во время кратковременных перерывов до 10 минут они занимались активностями другого рода. Затем оценивали свое самочувствие по специальной шкале, пишет журнал PLoS ONE. Продуктивность работы специалисты оценивали как субъективно, так и по объективным показателям.

Выяснилось, что имеется небольшое, но значимое влияние наличия микроперерывов на чувство усталости, так как большинство участников экспериментов чувствовали себя на работе бодрее. На продуктивность такие перерывы повлияли мало.

Авторы работы рекомендуют компаниям использовать такие небольшие перерывы для улучшения работоспособности сотрудников. При этом для поддержания бодрости подходит любая активность, мало связанная с обычной работой.

Ученые планируют продолжить исследование вопроса, чтобы выяснить, какие активности повысят продуктивность рабочих и сколько времени должен продолжаться наиболее эффективный микроперерыв.

ЗОЖ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители