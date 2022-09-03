Названы продукты для поддержания здоровья мозга

Здоровье мозга необходимо поддерживать за счет правильного питания. Диетологи рассказали, какие продукты следует включить в рацион.

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Людям для улучшения памяти и концентрации необходимо есть больше черники. Эта ягода богата антиоксидантами и растительными питательными веществами, которые защищают мозг от свободных радикалов, сообщает Al Arabiya.

Кроме того, стоит обратить внимание на темный шоколад. Данное лакомство содержит не только антиоксиданты, но и флавоноиды. Также в десерте присутствует кофеин. Благодаря этим элементам стимулируется работа мозга и концентрация.