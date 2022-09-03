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4 часа назад

Названы продукты для поддержания здоровья мозга

Слово и Дело

Здоровье мозга необходимо поддерживать за счет правильного питания. Диетологи рассказали, какие продукты следует включить в рацион.

Названы продукты для поддержания здоровья мозга
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Людям для улучшения памяти и концентрации необходимо есть больше черники. Эта ягода богата антиоксидантами и растительными питательными веществами, которые защищают мозг от свободных радикалов, сообщает Al Arabiya.

Кроме того, стоит обратить внимание на темный шоколад. Данное лакомство содержит не только антиоксиданты, но и флавоноиды. Также в десерте присутствует кофеин. Благодаря этим элементам стимулируется работа мозга и концентрация.

Еще одним продуктом для остроты ума является лосось — прекрасный источник омега-3 жирных кислот. Эти вещества способствуют укреплению мозга и снижают риск развития болезни Альцгеймера и других когнитивных нарушений.

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