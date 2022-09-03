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53 минуты назад

Чем вино опасно для мужчин

Газета.Ruиещё 1

Врач-диетолог "СМ-Клиники", кандидат медицинских наук Оксана Михалева рассказала "Известиям", какую опасность таит потребление вина для мужчин.

Чем вино опасно для мужчин
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Прежде всего, по ее словам, не стоит забывать, что алкоголь влияет на печень. Этот орган является основным место инактивации алкоголя, и при регулярном распитии спиртных напитков развивается хронический алкогольный гепатит.

"Печеночные клетки замещаются жиром и перестают нормально функционировать, впоследствии развиваются фиброз и цирроз печени. Заболевание протекает совершенно бессимптомно и иногда обнаруживается уже на далеко зашедшей стадии совершенно случайно",

— отметила Михалева.

Врач добавила, что такое осложнение чаще всего встречается у мужчин.

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