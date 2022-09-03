Чем вино опасно для мужчин

Врач-диетолог "СМ-Клиники", кандидат медицинских наук Оксана Михалева рассказала "Известиям", какую опасность таит потребление вина для мужчин.
Прежде всего, по ее словам, не стоит забывать, что алкоголь влияет на печень. Этот орган является основным место инактивации алкоголя, и при регулярном распитии спиртных напитков развивается хронический алкогольный гепатит.
"Печеночные клетки замещаются жиром и перестают нормально функционировать, впоследствии развиваются фиброз и цирроз печени. Заболевание протекает совершенно бессимптомно и иногда обнаруживается уже на далеко зашедшей стадии совершенно случайно",
— отметила Михалева.
Врач добавила, что такое осложнение чаще всего встречается у мужчин.