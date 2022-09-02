Россиянам посоветовали неожиданный продукт для укрепления иммунитета

Стареющий организм становится слабее, слабеет и иммунная система, то может провоцировать массу болячек, сокращающих жизнь. Так что, рацион пожилого человека должен быть максимально сбалансирован с учетом его возраста, замечает Infox.ru. Между тем, известный врач-диетолог Елена Соломатина предлагает пожилым гражданам включить в свое меню еще один, достаточно неожиданный продукт. Речь идет о сливе, которая среди фруктов и ягод по популярности стоит далеко не на первом месте.

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А ведь огромное количество содержащихся в сливе антоцианов как раз способны успешно купировать внутренние воспалительные процессы, минимизируя риск развития, в том числе, и онкологических заболеваний.

Помимо этого клетчатка, которой богата слива, помогает налаживать микрофлору желудка и кишечника, с которыми в пожилом возрасте у людей достаточно часто возникают проблемы.