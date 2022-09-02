Диетолог назвала виды жиров, вызывающих опасные заболевания

«В жирах растительного происхождения содержится больше полиненасыщенных жирных кислот, а они необходимы для поддержания здоровья. Если же это гидрогенизированные растительные жиры – те жиры, которые подвергаются специальной обработке и чаще всего используется в кондитерских изделиях, при такой гидрогенизации образуются еще и трансжиры, а они уже опасны для здоровья», – пояснила эксперт.