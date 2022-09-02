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2 часа назад

Диетолог назвала виды жиров, вызывающих опасные заболевания

РИА "ФедералПресс"

Минсельхоз планирует полностью запретить поставки в Россию из Европы растительных жиров и смесей, в первую очередь используемых в изготовлении кондитерских изделий. Диетолог, член национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова рассказала, станут ли после этого кондитерские изделия полезнее.

Диетолог назвала виды жиров, вызывающих опасные заболевания
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / globallookpress.comKomsomolskaya Pravda / Global Look Press / globallookpress.com

«В жирах растительного происхождения содержится больше полиненасыщенных жирных кислот, а они необходимы для поддержания здоровья. Если же это гидрогенизированные растительные жиры – те жиры, которые подвергаются специальной обработке и чаще всего используется в кондитерских изделиях, при такой гидрогенизации образуются еще и трансжиры, а они уже опасны для здоровья», – пояснила эксперт.

По ее словам, трансжиры могут способствовать появлению сердечно-сосудистых заболеваний. Наталья Круглова добавила, что кондитерские изделия не стоит есть слишком часто. Они не должны составлять более, чем 10 % от общей калорийности рациона, пишет «Общественная служба новостей».

Ранее сообщалось, врач предостерегла женщин от чрезмерного употребления вина.

ЗОЖ,Наталья Круглова,
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