Что делать если укусила оса, пчела, шмель: инструкция врача

Перед тем, как начать лечение, выясните, какое именно насекомое вас ужалило.

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Период летне-осенних заготовок обычно богат на события и эмоции: столько ярких цветов, запахов и вкусов появляется на столе. Но они привлекают не только нас, но и различных насекомых, например, пчёл, шмелей и ос. Иногда мы не успеваем увернуться от них, и они могут ужалить.

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Как выяснить, кто вас ужалил

Начнём с того, что пчёлы и осы – это не одно и то же. Отличить этих насекомых непросто, но сделать это очень важно.

Пчёлы — коричневые с жёлтыми полосами и имеют волоски на теле.

Шмели — более коренастые и мохнатые, чем пчёлы, но очень на них похожи.

Осы же немного другие — чёрные, жёлтые полосы намного ярче, тело длиннее и с заметной «талией», а ещё у них почти нет шерсти.

Нужно знать, что при укусе пчёлы оставляют своё зубчатое жало, а затем умирают. Осы же могут вытащить его и продолжить использовать для защиты.

Что делать, если вас укусили

Обратите внимание! Определение того, кто именно вас ужалил, пчела или оса, имеет самое важное значение, так как, если это была пчела, нужно обязательно извлечь жало. А в случае с осой можно сразу приступать к лечению.

Если под рукой нет никаких антисептических средств, можно использовать:

обычную проточную воду,

кусочек огурца или помидора,

дезодорант или зубную пасту,

кусочек картофеля, лука, чеснока или лимона.

Всё это утихомирит зуд и оттянет нарастающую боль, но антисептиком эти продукты, конечно, назвать сложно. Поэтому при первой возможности лучше всё же постараться обработать ранку хлоргексидином, перекисью водорода или хотя бы йодом. Её нужно обеззаразить и предотвратить попадание инфекции.

Что делать, если появилась аллергия на укус

Укус осы может спровоцировать сильную аллергическую реакцию, особенно у тех, кто к ней предрасположен. И взрослые, как правило, это знают и имеют при себе антигистаминные препараты на всякий случай.

Если же насекомое укусило ребёнка, нужно быть намного внимательнее. Аллергическая реакция у детей развивается почти моментально, и важно быть оперативным. Распознавание симптомов аллергии — ключ к скорейшему обращению за медицинской помощью.

Отёк глаз, рта или любой области отдельно от укуса.

Крапивница, набухающие рубцы на теле.

Чихание, зуд и мокрота.

Слезятся и чешутся глаза.

Кашель, одышка, хрипы в груди.

Головокружение, ощущение рвоты, потеря сознания.

Если нет возможности быстро обратиться в ближайший медицинский центр, рекомендовано сразу принять антигистаминный препарат типа «Супрастин» или любой другой, работающий с рецептором к гистамину Н1 (в инструкции к препарату всегда написано с каким рецептором он работает). При дыхательной недостаточности помогает «Вентолин», но в этом случае важно как можно быстрее добраться до врача.

При появлении нескольких симптомов одновременно может возникнуть анафилаксия, и единственное лечение, которое может спасти жизнь — адреналин. Это бывает редко, но бывает.

Как не допустить, чтобы вас ужалили

Укус очень просто предупредить, соблюдая небольшие меры предосторожности.