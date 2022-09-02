Что делать если укусила оса, пчела, шмель: инструкция врача

Перед тем, как начать лечение, выясните, какое именно насекомое вас ужалило.
Период летне-осенних заготовок обычно богат на события и эмоции: столько ярких цветов, запахов и вкусов появляется на столе. Но они привлекают не только нас, но и различных насекомых, например, пчёл, шмелей и ос. Иногда мы не успеваем увернуться от них, и они могут ужалить.
Начнём с того, что пчёлы и осы – это не одно и то же. Отличить этих насекомых непросто, но сделать это очень важно.
Нужно знать, что при укусе пчёлы оставляют своё зубчатое жало, а затем умирают. Осы же могут вытащить его и продолжить использовать для защиты.
Обратите внимание! Определение того, кто именно вас ужалил, пчела или оса, имеет самое важное значение, так как, если это была пчела, нужно обязательно извлечь жало. А в случае с осой можно сразу приступать к лечению.
Если под рукой нет никаких антисептических средств, можно использовать:
Всё это утихомирит зуд и оттянет нарастающую боль, но антисептиком эти продукты, конечно, назвать сложно. Поэтому при первой возможности лучше всё же постараться обработать ранку хлоргексидином, перекисью водорода или хотя бы йодом. Её нужно обеззаразить и предотвратить попадание инфекции.
Укус осы может спровоцировать сильную аллергическую реакцию, особенно у тех, кто к ней предрасположен. И взрослые, как правило, это знают и имеют при себе антигистаминные препараты на всякий случай.
Если же насекомое укусило ребёнка, нужно быть намного внимательнее. Аллергическая реакция у детей развивается почти моментально, и важно быть оперативным. Распознавание симптомов аллергии — ключ к скорейшему обращению за медицинской помощью.
Если нет возможности быстро обратиться в ближайший медицинский центр, рекомендовано сразу принять антигистаминный препарат типа «Супрастин» или любой другой, работающий с рецептором к гистамину Н1 (в инструкции к препарату всегда написано с каким рецептором он работает). При дыхательной недостаточности помогает «Вентолин», но в этом случае важно как можно быстрее добраться до врача.
При появлении нескольких симптомов одновременно может возникнуть анафилаксия, и единственное лечение, которое может спасти жизнь — адреналин. Это бывает редко, но бывает.
Укус очень просто предупредить, соблюдая небольшие меры предосторожности.