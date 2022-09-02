Одежда курильщика провоцирует рак у других людей

Всем известен риск пассивного курения - вдыхание дыма от находящегося рядом курящего человека. Теперь ученые предупреждают о новой угрозе, которую назвали третичным курением. И оно не менее агрессивно - отравляет людей в помещении, где раньше курили, дышать таким воздухом опасно. Токсичные частицы из сигарет оседают на волосах, одежде, мебели, напольных покрытиях.

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Был проведен эксперимент, когда трех некурящих добровольцев попросили в течение трех часов поносить одежду заядлых курильщиков. Ученые даже не могли предположить, какой большой опасности они подвергли этих людей. Тесты показали, что после ношения зараженной продуктами курения одежды у них в крови в 86 раз поднялся уровень токсичных, вызывающих рак веществ, известных как канцерогенные нитрозамины NNK и NNN. В другом исследовании выяснили, что те же самые канцерогены, попавшие в ткани легких, нанесли серьезный урон ДНК, что является предпосылкой для возникновения рака.

В Национальной лаборатории Беркли занялись интенсивным исследованием воздействия третичного сигаретного дыма, было выявлено, что NNK и NNN, попадая на кожу человека, быстро проникают в организм и затем обнаруживаются в пробах мочи и крови.