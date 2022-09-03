Как размер талии влияет на работу сердца

Заведующий кафедрой кардиологии Уральского государственного медицинского университета, профессор, заслуженный врач России Ян Габинский в беседе с Ura.ru рассказал, что размер талии влияет на работу сердца. Он предупредил имеющих проблемы с лишним весом людей о так называемом «синдроме ремешка».
«Есть определенная корреляция, если у человека талия больше, то у него есть метаболический синдром, то есть ожирение, и это негативно влияет на сердечно-сосудистую систему. Это называется "синдром ремешка". Когда человек носит ремень, и вдруг ему начинает не хватать дырочек, это уже плохо. А если наоборот они постепенно уменьшаются, то это хорошо. Считается, что мужчин опасно иметь объем талии более 102 сантиметров, а женщинам более 88 сантиметров»,
— заявил специалист.
Он пояснил, что для того, чтобы сердце оставалось здоровым, необходимо соблюдать всего четыре правила: не есть много жирной пищи, не пить большое количество алкоголя, воздерживаться от курения и ходить пешком как минимум один час в день.