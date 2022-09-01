Как алкоголь влияет на психику человека и его нервную систему

За чувство приятного расслабления можно дорого заплатить.

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Многие не знают лучшего способа расслабиться после напряжённого рабочего дня, чем позволить себе немного спиртного. «Я просто расслабляюсь», – так нередко объясняют близким своё поведение некоторые любители выпить. Но как на самом деле алкоголь влияет на психику человека? И за счёт чего происходит успокоительный эффект?

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Помогает ли алкоголь уснуть

Парадокс, но, начав пить алкоголь для того, чтобы лучше спать, можно добиться прямо противоположного эффекта. Приняв «на грудь», мы разрушаем защиту эритроцитов, из-за чего формируются их сгустки. В результате в определённые участки головного мозга перестаёт поступать кислород. Поэтому то, что пьющему кажется приятной усталостью, – всего-навсего кислородное голодание.

Также алкоголь понижает уровень содержания глюкозы в крови. Обменные процессы в головном мозге нарушаются. Нет кислорода, нет глюкозы – следовательно, нейронам ничего больше не остаётся, как в течение нескольких минут погибнуть. Тогда их работу на себя берут те, что остались в живых. А на это требуется немалое количество энергии. Организм чувствует себя утомлённым, обессиленным и стремится заснуть, чтобы восполнить затраченные силы, помочь своим защитным функциям мобилизоваться.

Человеку кажется, что в состоянии алкогольного опьянения он крепко спит. На самом же деле сон нетрезвого человека некачественный, прерывистый. Под воздействием алкоголя нарушаются последовательность и продолжительность фаз сна: быстрой и медленной. И, что самое неприятное, проходит время, и с первого взгляда невинное баловство в виде порции коньяка на ночь приводит к бессоннице, справиться с которой будет действительно трудно.

Почему алкоголь делает одних агрессивными, а других — сонными

Это зависит от работы центральной нервной системы, а также общего состояния психики. Если в организме много токсинов, а в мозге достаточно погибших клеток, организм начинает защищаться и вызывает сонливость, чтобы все силы бросить на очищение.

Повышенная агрессивность после приёма алкоголя связана с голоданием клеток головного мозга и интоксикацией, когда организм не может включить защитные функции и выводит яд наружу. На это влияют и сопутствующие заболевания. Перенесённая в детстве перинатальная энцефалопатия, судорожные синдромы, отставание развития речи – это всё знаки того, что во взрослом возрасте человек может терять над собой контроль.

Что будет, если регулярно пить алкоголь на ночь

Болезни центральной нервной системы

Для многих алкоголь выступает как депрессант. Угнетение центральной нервной системы вызывает агрессивную реакцию пьющего человека на малейшую дискомфортную ситуацию или сложные эмоции, такие как обида, страх, ревность, раздражение.

Хроническое отравление этанолом и продуктами его распада приводит к энцефалопатии (нарушение функции головного мозга) и неврологическим заболеваниям. На их фоне развиваются весьма неприятные явления: внезапные вспышки агрессии, мании, фобии. Неизбежно снижаются умственные способности. Страдает память, кратковременная и долговременная. Волевые способности и самоконтроль постепенно тают, как растворимый аспирин в стакане воды.

Болезни печени

В норме мы не думаем о нашей печени, потому что не чувствуем её. Если она подаёт какие-то сигналы, то это уже громкий SOS. На печень ложится основная нагрузка по переработке алкоголя, она и страдает в первую очередь. Цирроз печени, рак, гепатит и другие патологии – вот следствие того, что когда-то человек решил просто успокаивать нервы не совсем здоровым способом. Когда печень болеет, начинает страдать весь организм, потому что она перестаёт справляться с важнейшей функцией фильтрации.

Зависимость

Чем чаще человек стимулирует себя искусственными опиатами, тем охотнее его тело отказывается от производства собственных, естественных опиатов. В трезвом состоянии пьющий часто мрачен, полон безрадостных мыслей, и снять этот «морок» можно только употреблением алкоголя. Круг замкнулся. Что получается в результате? Зависимость, физическая и психологическая, избавиться от которой многим так и не удаётся.

О том, что безопаснее для здоровья – пить много на выходных или каждый день по чуть-чуть, рассказали в этой статье.

Что говорят учёные

Некоторые исследования показывают, что умеренное, «культурное» употребление помогает человеку стать здоровее. О бокале красного вина за ужином как о профилактике возрастного слабоумия и сердечно-сосудистых заболеваний слышали, наверное, все. Но более тщательные научные работы опровергают сведения об относительной пользе спиртного.