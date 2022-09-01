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1 час назад

Терапевт предупредила об опасности для здоровья резкого похолодания

Letidor.ru

Любой организм реагирует на изменения погоды. У здоровых людей на морозе сосуды сужаются, но давление быстро выравнивается, не вызывая болевых синдромов. При различных хронических заболеваниях, их резкое сужение затрудняет поступление кислорода в мозг. Это может привести к инсульту или вызвать легкую форму гипоксии. Подробности читайте в нашей новости.

Терапевт предупредила об опасности резкого похолодания
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Резкая смены жары холодом может негативно повлиять на состояние организма, особенно если речь идет о людях с заболеваниями сердца, легких и суставов. Перепад температур может вызвать скачки артериального давления.Влажный воздух ухудшает процесс поступления кислорода в кровь, это может вызвать бронхоспазм.

То же самое касается заболеваний опорно-двигательного аппарата. Ухудшение микроциркуляции, спазм сосудов могут привести к возникновению болевых ощущений, пишет «Вечерняя Москва».

Ранее «Летидор» писал о том, что врач рассказала, как справиться с перепадами атмосферного давления.

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