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38 минут назад

Благодаря этой привычке вы станете пить меньше алкоголя

Ferra.ru

Существует множество причин, по которым точно стоит пить меньше спиртного. Одна из них - это калорийность алкогольных напитков. Кроме того, как отмечает Джин Хэнкс, диетолог-нутрициолог Well by Messer, в таких напитках мало питательных веществ. Исследователи недавно обнаружили, что есть простой способ выпивать алкоголя меньше.

Благодаря этой привычке вы станете пить меньше алкоголя
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Бывает, что даже если вы понимаете вред спиртного, отказаться от очередного бокала вина или второй бутылки пива может быть тяжело. Исследователи, к счастью, выяснили, что одна простая привычка быстро сокращает количество выпитого.

Согласно результатам научной работы, опубликованной в Addiction, для того чтобы пить меньше алкоголя, нужно покупать его в небольших бутылках и разливать по маленьким бокалам. Эксперты изучили 260 домохозяйств, каждое из которых в течение 14 дней потребляло по две бутылки объёмом 750 или 375 мл. При этом одни пили вино из 350-миллиметровых бокалов, другие - из 290-миллиметровых.

Учёные пришли к выводу, что те, кто приобретал вино в бутылках по 375 мл, выпивали в течение двух недель на один бокал вина меньше остальных. А те участники, которые пили из бокалов меньшего размера, выпивали на 6,5 % алкоголя меньше (другими словами, меньше на 1,7 стакана).

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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