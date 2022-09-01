Благодаря этой привычке вы станете пить меньше алкоголя

Существует множество причин, по которым точно стоит пить меньше спиртного. Одна из них - это калорийность алкогольных напитков. Кроме того, как отмечает Джин Хэнкс, диетолог-нутрициолог Well by Messer, в таких напитках мало питательных веществ. Исследователи недавно обнаружили, что есть простой способ выпивать алкоголя меньше.
Бывает, что даже если вы понимаете вред спиртного, отказаться от очередного бокала вина или второй бутылки пива может быть тяжело. Исследователи, к счастью, выяснили, что одна простая привычка быстро сокращает количество выпитого.
Согласно результатам научной работы, опубликованной в Addiction, для того чтобы пить меньше алкоголя, нужно покупать его в небольших бутылках и разливать по маленьким бокалам. Эксперты изучили 260 домохозяйств, каждое из которых в течение 14 дней потребляло по две бутылки объёмом 750 или 375 мл. При этом одни пили вино из 350-миллиметровых бокалов, другие - из 290-миллиметровых.
Учёные пришли к выводу, что те, кто приобретал вино в бутылках по 375 мл, выпивали в течение двух недель на один бокал вина меньше остальных. А те участники, которые пили из бокалов меньшего размера, выпивали на 6,5 % алкоголя меньше (другими словами, меньше на 1,7 стакана).
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