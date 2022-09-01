3 признака серьезных проблем со сном

Сон считается очень важным для человеческого организма. Именно во время сна тело отдыхает и восстанавливается. Поэтому так важно следить на своим состоянием по ночам.

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Дети растут во сне, и это известно каждому. Но когда рост организма заканчивается, в ночные часы он просто отдыхает и восстанавливается. Доктор Дейзи Мэй перечислила три симптома, связанных со сном, которые указывают на то, что вам нужно обратиться за медицинской помощью.

Первый признак - когда вы чаще по ночам стараетесь заснуть, а не с лёгкостью засыпаете. Если проблемы с засыпанием возникают лишь время от времени или летом в жару, то это нормально. Но если вы почти всегда мучаетесь от того, что не можете уснуть, это тревожный знак. Также важно исключить влияние на это внешних причин: например, стресса, чрезмерного обдумывания чего-либо. Срок, после которого стоит пойти к врачу, - это четыре недели или больше.

Второй признак - усталость в дневные часы. То есть человек с трудом сосредотачивается на задачах, ощущает упадок сил, становится раздражительным и сварливым. По словам доктора Мэй, благодаря хорошему ночному сну можно предотвратить развитие болезней сердца, ожирения, потерю памяти. Специалисты говорят, что самое оптимальное количество сна для взрослых - семь-девять часов в сутки.

Третий признак - различные лайфхаки и приёмы, которые должны помочь заснуть, не работают. В этом случае лучше сразу пойти к своему терапевту.