Терапевт перечислила группы риска при резком похолодании

"Резкая смена погоды — достаточно серьезное испытание для человеческих сосудов и для нервных волокон. Но есть люди, которые могут к этому приспособиться, и люди с хроническими заболеваниями органов дыхания, сердца и сосудов. Кроме того, есть граждане с функциональными изменениями вегетативной и нервной систем, а также с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Они конечно начинают чувствовать изменения погоды достаточно сильно. Иногда это приводит даже к каким-то серьезным последствиям для здоровья",