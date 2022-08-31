Терапевт перечислила группы риска при резком похолодании

В первые числа осени в Москве ожидается резкое похолодание. В такой период стоит внимательно следить за своим здоровьем, особенно тем людям, которые имеют хронические заболевания. Такое мнение «Вечерней Москве» высказала врач-терапевт Татьяна Романенко.
"Резкая смена погоды — достаточно серьезное испытание для человеческих сосудов и для нервных волокон. Но есть люди, которые могут к этому приспособиться, и люди с хроническими заболеваниями органов дыхания, сердца и сосудов. Кроме того, есть граждане с функциональными изменениями вегетативной и нервной систем, а также с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Они конечно начинают чувствовать изменения погоды достаточно сильно. Иногда это приводит даже к каким-то серьезным последствиям для здоровья",
— разъяснила она.
При этом эксперт считает, что в первую очередь страдают люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
"Когда температура снижается, повышается влажность воздуха, естественно недостаток кислорода будет определять наше плохое самочувствие. Помимо этого, спазмируются сосуды. Все это приводит к тому, что мы можем испытывать чувство нехватки воздуха, ощущать свое сердцебиение и легкую головную боль. Но у здорового человека сосуды к этому адаптируются, микроциркуляция восстанавливается, люди потихоньку начинают справляться с этой неблагоприятной ситуацией. Однако у людей с атеросклерозом и нарушенной эластичностью стенок сосудов резкое похолодание вызывает спазм сосудов и повышение давления. Помимо субъективных жалоб, это риск сердечно-сосудистых катастроф. В частности, инфаркт и инсульт",
— сказала специалист.
По словам Романенко, проблемы со здоровьем могут ощутить люди с хроническими заболеваниями органов дыхания и опорно-двигательного аппарата.
"У людей с хроническим заболеванием органов дыхания в полной мере будут проявляться симптомы гипоксии (недостаток кислорода — прим. «ВМ»). То есть влажный воздух ухудшает процесс поступления кислорода в кровь. Это может ограничиться субъективными жалобами или же вызвать бронхоспазм. У таких людей должны быть под рукой скоропомощные препараты, которыми они обычно пользуются. То же самое касается заболеваний опорно-двигательного аппарата. Здесь ухудшение микроциркуляции, спазм сосудов могут привести к возникновению каких-то болевых ощущений, к общему дискомфорту. В качестве скорой помощи тут можно порекомендовать согревающие мази, компрессы или старый добрый способ: прикрыть чем-то теплым спину, суставы",
— пояснила специалист.
Кроме того, собеседница «ВМ» дала ряд рекомендаций всем людям при наступлении резких холодов.
"В первую очередь всем людям при сильном похолодании нужно одеваться по погоде. Поскольку резкое похолодание увеличивает риск простудных заболеваний. В частности, на фоне переохлаждения и спазма сосудов. Под рукой необходимо иметь те препараты, которые обычно человек принимает, и не нагружать свой организм. Стараемся ложиться пораньше и правильно питаться",
— подытожила Романенко.
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