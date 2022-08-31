Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+28° в 
USD 60.24EUR 60.21
Войти в почту
2 часа назад

Уролог Антонов призвал женщин следить за мужским здоровьем своих партнеров

Вечерняя Москва

Большинство мужчин даже не подозревают о том, что на фоне высокого либидо и отсутствия болевых ощущений в организме часто развиваются тяжелые патологии, которые дают о себе знать внезапно и в любом возрасте. Об этом сообщил уролог-андролог Константин Антонов.

Уролог призвал женщин следить за мужским здоровьем своих партнеров
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

«Пациент должен понимать, что ряд заболеваний может до определенного момента вообще не сопровождаться какими-либо жалобами. Область таких болезней широка — начиная от инфекций и заканчивая онкологическими заболеваниями органов мочевыделительной системы»,

— сказал специалист.

По его словам, данные статистики показывают, что всего 12 процентов представителей мужского пола регулярно проходят осмотр у уролога. Самое популярное объяснение такого отказа — отсутствие беспокойств и проблем с эрекцией.

Зачастую проблем можно избежать очень просто: достаточно хотя бы один раз в год проходить плановый осмотр у специалиста. При этом врач заметил, что многие мужчины зачастую терпят до последнего и не любят обращаться к врачу, тем самым запуская заболевание.

В этом случае женщина должна взять на себя ответственность за здоровье мужчины, уточнил андролог. Антонов считает, что они с детства приучены к практике регулярного осмотра у врача и, как правило, более продвинуты в вопросах заботы о здоровье, передает «Сибкрай».

До этого врач-онколог, уролог Ахмед Элдефрави перечислил основные симптомы рака мочевого пузыря.

ЗОЖ,Константин Антонов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители