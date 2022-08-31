5 привычек, которые на самом деле ускоряют старение

Увеличить продолжительность жизни можно разными способами. Но бывает так, что эти методы противоречат друг другу. Эксперты назвали пять привычек, которые многие ошибочно считают здоровыми.

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Специалисты из Американской ассоциации пенсионеров (AARP) перечислили пять привычек, которые кажутся «здоровыми», но на самом деле только вредят организму.

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Ходьба. По словам Клэр Морроу, старшего физиотерапевта Hinge Health, если ограничивать физическую активность лишь ходьбой, то это плохо скажется на здоровье. Дело в том, что организму обязательно нужны ещё и силовые тренировки. Без таких тренировок среднестатистический человек может потерять после 30 лет от 3 до 8 процентов мышечной массы в течение 10 лет, а после 60 лет скорость потери этой массы ещё больше увеличивается. При потере мышечной массы повышается риск падения, развития диабета, болезней сердца, преждевременной смерти. Поэтому Национальная служба здравоохранения Великобритании отмечает, что взрослым в возрасте 19-64 лет силовым тренировкам нужно уделять хотя бы два часа в неделю.

Постоянное ношение обуви. Ортопед Эмили Спличал подчёркивает, что если носить обувь даже там, где она не нужна, то это может ослабить стопы. В идеале пальцы ног должны упираться в землю, чтобы поддерживать равновесие. Также мышцы стопы способны сокращаться и таким образом сохранять осанку и равновесие. Чтобы не допустить негативных изменений стопы, нужно просто ходить босиком по полчаса в день.

Пить воду при жажде. Проблема здесь заключается не в воде, а в том, что ощущение жажды - это признак того, что ваш организм уже обезвожен. Эксперименты на мышах показали, что при умеренном ограничении воды в течение всей жизни животные живут меньше. Объясняется это тем, что организм оказывается не защищён от болезней сердца, рака, повышенного давления.

Избегание солнечного света. Влияние солнечных лучей на организм может быть разным. Всё зависит от того, сколько человек проводит на солнце. В идеале человек должен утром находиться на улице 15-30 минут и столько же - ближе к вечеру. Это, по мнению Сары Медник, профессора когнитивных наук из Калифорнийского университета, это позволит улучшить здоровье мозга и качество сна.

Употребление питательных батончиков. Несмотря на свои преимущества, такие батончики нередко содержат очень много сахара. Когда сахар вступает в реакцию с белками, то образуются конечные продукты гликирования (AGE). Из-за последних на коже появляются морщины.